Evento ‘Nacchere e Tammorra’ a Giugliano, ecco il dispositivo traffico

Visto il programma eventi del progetto “Dentro la Città , cultura ed eventi a Giugliano”
approvato con delibera di giunta che prevede nell’ambito della programmazione per il giorno 18 Aprile 2026 l’evento NACCHERE E TAMMORRA, da svolgersi lungo le strade cittadine principali con sosta a Via Roma ed in Corso Campano altezza Piazza Matteotti dalle ore 18,00 alle ore 22,00.
Rilevata l’esigenza tecnica, nonché di sicurezza stradale, di interdire al transito veicolare
in Via Roma, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione per consentire la
sosta dei carri; ed in Corso Campano dall’intersezione con Via Cumana all’intersezione
con Via S.Rocco, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 consentendo il transito esclusivamente ai
veicoli dei residenti.
ORDINA
che Sabato 18 Aprile 2026 dalle ore 18,00 alle ore 22,00, venga attuato il Dispositivo di
traffico temporaneo come di seguito indicato:
– interdizione al transito veicolare in Via Roma dall’intersezione con Piazza Gramsci
all’intersezione con Corso Campano con contestuale istituzione del divieto di sosta con
rimozione;
-interdizione al transito veicolare in Corso Campano dall’intersezione con Via Cumana al
civico 137 dalle ore 18,00 alle ore 22,00 ;
modifica della viabilità ordinaria sul percorso cittadino al passaggio della carovana avente
partenza da Via I Maggio – Via Innamorati- Via Pozzo Nuovo- Via A.M.Pirozzi- Via
A.Palumbo – Piazza Gramsci – Via Roma- Corso Campano adiacente Piazza Matteotti
DISPONE
Che sia attuata la deviazione del transito veicolare in direzione:
-Via Licoda per i veicoli provenienti da Piazza S.Nicola;
-Vico Cacciapuoti Via San Rocco – Via Camposcino- per i veicoli provenienti da Via
Aniello Palumbo direzione Piazza Annunziata
– Piazza Trivio per i veicoli provenienti da Via Cumana.
L’accesso all’area oggetto del dispositivo, è consentita dal varco più vicino alla propria
destinazione, compatibilmente con le condizioni di sicurezza stradale :