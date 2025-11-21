Fabbrica abusiva di fuochi scoperta nel Casertano, sequestrati oltre 10mila botti

PUBBLICITÀ

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, i Finanzieri

del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Caserta hanno intensificato nelle ultime settimane i servizi

finalizzati al contrasto dei traffici illeciti e alle abusive attività commerciali, anche con riferimento al fenomeno

della fabbricazione, detenzione e vendita di artifizi pirotecnici.

In tale contesto, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, a seguito di mirata attività informativa e

di osservazione, hanno individuato in Carinola (CE), località Torello, un’area adibita alla fabbricazione abusiva

di materiale esplodente. L’attività di controllo, effettuata anche con l’ausilio di personale specializzato del

Reparto artificieri della Polizia di stato di Napoli, ha consentito di individuare un vero e proprio opificio dove è

stato rinvenuto materiale pirotecnico nelle varie fasi della fabbricazione, polvere esplosiva, attrezzature e

macchinari per la lavorazione e confezionamento, nonché prodotti semilavorati e prodotti finiti pronti per

l’utilizzo.

Il materiale esplosivo rinvenuto è stato considerato ad alto effetto detonante, altamente pericoloso da maneggiare

e trasportare, che poteva essere venduto sul mercato in modo del tutto illegale, senza il rispetto delle norme di

pubblica sicurezza, con alto rischio per la salute degli eventuali utilizzatori.

Le attività svolte hanno consentito agli operanti di sottoporre a sequestro tutto il materiale rinvenuto, per un

totale di circa 10.500 artifizi pirotecnici altamente pericolosi, diversi macchinari, attrezzature e materiale per la

produzione e il confezionamento, nonché il deferimento all’Autorità giudiziaria di un responsabile per illecita

fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo.