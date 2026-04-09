HomeCronacaFabbricato 'fuorilegge' ad Afragola, scatta il maxi sequestro
CronacaCronaca locale

Fabbricato ‘fuorilegge’ ad Afragola, scatta il maxi sequestro

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Fabbricato 'fuorilegge' ad Afragola, scatta il maxi sequestro
Fabbricato 'fuorilegge' ad Afragola, scatta il maxi sequestro
PUBBLICITÀ

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli nei giorni scorsi ha ispezionato un cantiere in Via Ciaramelli dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da quattro piano più il tetto termico abitabile, per un totale di n.25 appartamenti e n.5 locali commerciali.

Dagli accertamenti è emerso che le opere sono state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi ed i lavori sono stati portati avanti invadendo ed appropriandosi di parte di area pubblica di proprietà del Comune di Afragola per un totale di circa 175 mq. Per le difformità accertate realizzate rispetto ai titoli autorizzativi, l’invasione e l’appropriazione di area pubblica, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria della struttura.

PUBBLICITÀ

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord ha convalido il sequestro eseguito dalla Polizia Locale.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ