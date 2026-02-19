PUBBLICITÀ
Falsi ‘pass’ degli invalidi per parcheggiare, scoperti 50 furbetti a Grumo Nevano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Falsi 'pass' degli invalidi per parcheggiare, scoperti 50 furbetti a Grumo Nevano
Falsi 'pass' degli invalidi per parcheggiare, scoperti 50 furbetti a Grumo Nevano
Stretta della Polizia Municipale contro l’uso illecito dei contrassegni per la sosta disabili. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, gli agenti del Comando di Grumo Nevano, agli ordini del comandante, maggiore Maria Di Vicino, hanno condotto una serie di controlli e accertamenti mirati che hanno portato al ritiro di 50 contrassegni grossolanamente falsificati, con altrettante sanzioni elevate.

Dagli accertamenti è emerso che i contrassegni rilasciati venivano utilizzati in maniera impropria, presentavano difformità, non risultavano corrispondenti agli originali oppure erano riprodotti in copia duplicata.

Un fenomeno purtroppo diffuso, messo in atto da cittadini scorretti per usufruire indebitamente di agevolazioni, come la sosta gratuita sulle strisce blu, evitando così il pagamento del ticket e arrecando un danno economico alle casse della società di gestione del servizio.

Il Comando di Polizia Municipale ha assicurato che l’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi mesi, con una costante azione di verifica e una vera e propria “caccia al fac simile” per arginare definitivamente questo comportamento illecito e tutelare i diritti di chi è vero portatore di handicap e legittimo titolare del contrassegno.

