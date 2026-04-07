Feliciano Smarrazzo, una vita per il sociale e l’eredità della cooperativa Novella Aurora

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Feliciano Smarrazzo è stato una figura centrale nel panorama sociale di Giugliano in Campania, conosciuto per il suo impegno pluridecennale a favore delle fasce più deboli della popolazione. Presidente e fondatore della cooperativa sociale Novella Aurora ha dedicato la sua vita alla costruzione di servizi di assistenza e inclusione in un territorio complesso come quello della provincia di Napoli.

Le origini e l’impegno nel sociale

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Nato il 29 ottobre 1957, Smarrazzo è stato attivo sia nel campo politico che in quello sociale. Negli anni ’90 fu consigliere comunale e, tra il 2000 e il 2001, assessore con deleghe alle politiche sociali, ai giovani e agli anziani.

Il suo impegno più significativo resta però legato alla fondazione, tra la fine degli anni ’80 e il 1989, della cooperativa Novella Aurora, nata per rispondere ai bisogni socio-sanitari del territorio giuglianese.

Sotto la sua guida, la cooperativa ha sviluppato numerosi servizi:

* assistenza domiciliare ad anziani e persone con disabilità

* supporto a tossicodipendenti

* centri per famiglie e donne in difficoltà

* riabilitazione psichiatrica e servizi educativi per i giovani

In oltre 25 anni di attività, Novella Aurora è diventata un punto di riferimento per il welfare locale, operando in diversi comuni dell’area nord di Napoli.

Una vita segnata dalla disabilità

Smarrazzo viveva su una sedia a rotelle, ma questa condizione non gli ha impedito di svolgere un ruolo attivo nella vita pubblica e sociale. Al contrario, è stato spesso indicato come esempio di partecipazione e determinazione, capace di trasformare una difficoltà personale in impegno concreto verso gli altri.

La morte e il cordoglio della città

Feliciano Smarrazzo è morto l’8 aprile 2016, all’età di 59 anni, dopo un periodo di ricovero ospedaliero.

La sua scomparsa ha suscitato grande commozione a Giugliano: ai funerali, celebrati nella chiesa di Santa Sofia, parteciparono cittadini, operatori sociali, rappresentanti politici e molti collaboratori della cooperativa.

Le testimonianze raccolte in quei giorni lo descrivono come una persona profondamente impegnata nella difesa dei diritti e della dignità delle persone più fragili, capace di costruire reti di solidarietà concrete in un contesto spesso segnato da difficoltà economiche e sociali.

L’eredità

Dopo la sua morte, la cooperativa Novella Aurora ha continuato le proprie attività, portando avanti il lavoro avviato dal fondatore. Il suo contributo resta legato soprattutto alla capacità di aver costruito, nel tempo, un sistema di servizi sociali radicato sul territorio e orientato all’inclusione.

Conclusione

La figura di Feliciano Smarrazzo non è quella di un personaggio mediatico nazionale, ma rappresenta un esempio significativo di impegno civile a livello locale. La sua storia dimostra come, attraverso la cooperazione sociale, sia possibile incidere concretamente nella vita delle comunità, offrendo supporto e opportunità a chi vive in condizioni di difficoltà.