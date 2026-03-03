Festa grande a Mugnano per Samurai Jay, accoglienza trionfale al rientro da Sanremo

PUBBLICITÀ

Bagno di folla ieri sera a Mugnano per il ritorno a casa di Samurai Jay dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, dove ha presentato la canzone “Ossessione”.

Familiari, fan, cittadini e amici lo hanno accolto in pieno centro sulle note della sua canzone, tra fuochi d’artificio e champagne. Presente anche il sindaco della città, Luigi Sarnataro.

L’artista, cresciuto a Mugnano dove vive ancora la sua famiglia, si è trattenuto a lungo in strada, ballando ed esultando con i suoi sostenitori. Per lui anche una torta celebrativa, tagliata tra gli applausi in un clima di grande entusiasmo. “Sono orgoglioso della mia città, delle mie radici – ha spiegato l’artista, rivolgendosi alle persone accorse ad accoglierlo – e spero di non avervi deluso”.

Le parole del sindaco Sarnataro

“Il nostro Samurai Jay è tornato a casa, nella sua Mugnano, dopo aver fatto cantare e ballare tutta Italia con il brano ‘Ossessione’, portato sul palco più importante del Paese, quello del festival di Sanremo. Eppure, tra luci, applausi e classifiche scalate, il momento che resterà nel cuore di tutti è stato un altro: quell’abbraccio alla sua mamma, sul palco, nell’ultima serata. Un gesto semplice, vero, che ha raccontato più di mille parole. In quell’abbraccio c’erano sacrifici, sogni, paure e speranze. C’era la storia di un ragazzo partito da qui, dalla nostra città, che non ha mai smesso di credere nel proprio talento. Dietro questo successo ci sono anni di passione, di musica, di strada, di palchi piccoli e grandi, di notti passate a inseguire un sogno che oggi è diventato realtà. Un sogno costruito passo dopo passo, con determinazione, umiltà e un amore immenso per ciò che fa. Oggi Mugnano ti guarda con orgoglio. Perché prima ancora dell’artista, conosciamo il ragazzo. E sappiamo quanta strada hai fatto per arrivare fin qui. Grazie per aver portato il nome della nostra città ovunque, in ogni intervista, in ogni palco, in ogni nota.

Sono davvero fiero di te. Mugnano è con te, sempre”, scrive il primo cittadino mugnanese sui social.