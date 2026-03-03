PUBBLICITÀ
HomeAttualitàFesta grande a Mugnano per Samurai Jay, accoglienza trionfale al rientro da...
AttualitàMusica

Festa grande a Mugnano per Samurai Jay, accoglienza trionfale al rientro da Sanremo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Festa grande a Mugnano per Samurai Jay, accoglienza trionfale al rientro da Sanremo
Festa grande a Mugnano per Samurai Jay, accoglienza trionfale al rientro da Sanremo
PUBBLICITÀ

Bagno di folla ieri sera a Mugnano per il ritorno a casa di Samurai Jay dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, dove ha presentato la canzone “Ossessione”.

Familiari, fan, cittadini e amici lo hanno accolto in pieno centro sulle note della sua canzone, tra fuochi d’artificio e champagne. Presente anche il sindaco della città, Luigi Sarnataro.

PUBBLICITÀ

L’artista, cresciuto a Mugnano dove vive ancora la sua famiglia, si è trattenuto a lungo in strada, ballando ed esultando con i suoi sostenitori. Per lui anche una torta celebrativa, tagliata tra gli applausi in un clima di grande entusiasmo. “Sono orgoglioso della mia città, delle mie radici – ha spiegato l’artista, rivolgendosi alle persone accorse ad accoglierlo – e spero di non avervi deluso”.

Le parole del sindaco Sarnataro

“Il nostro Samurai Jay è tornato a casa, nella sua Mugnano, dopo aver fatto cantare e ballare tutta Italia con il brano ‘Ossessione’, portato sul palco più importante del Paese, quello del festival di Sanremo. Eppure, tra luci, applausi e classifiche scalate, il momento che resterà nel cuore di tutti è stato un altro: quell’abbraccio alla sua mamma, sul palco, nell’ultima serata. Un gesto semplice, vero, che ha raccontato più di mille parole. In quell’abbraccio c’erano sacrifici, sogni, paure e speranze. C’era la storia di un ragazzo partito da qui, dalla nostra città, che non ha mai smesso di credere nel proprio talento. Dietro questo successo ci sono anni di passione, di musica, di strada, di palchi piccoli e grandi, di notti passate a inseguire un sogno che oggi è diventato realtà. Un sogno costruito passo dopo passo, con determinazione, umiltà e un amore immenso per ciò che fa. Oggi Mugnano ti guarda con orgoglio. Perché prima ancora dell’artista, conosciamo il ragazzo. E sappiamo quanta strada hai fatto per arrivare fin qui. Grazie per aver portato il nome della nostra città ovunque, in ogni intervista, in ogni palco, in ogni nota.
Sono davvero fiero di te. Mugnano è con te, sempre”, scrive il primo cittadino mugnanese sui social.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati