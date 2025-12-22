PUBBLICITÀ
Feste di Natale fortunate con il Lotto, vinti oltre 80mila euro tra Napoli e Caserta

Di Gianluca Spina
Campania in festa con il Lotto. Nei concorsi di venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti nella regione 88.391 euro. Quattro colpi sono stati centrati in provincia di Caserta, così distribuiti: 23.750 euro a Maddaloni in via Forche Caudine e 19.375 euro a Casagiove in via Nazionale Appia, entrambi con tre ambi e un terno, 12.500 euro a Caiazzo, con un ambo in via Caiatino A.A e 10.516 euro a Santa Maria Capua Vetere, grazie a un ambo, due ambi ‘Oro’ e un terno ‘Oro’ in viale Kennedy. Due vincite sono state invece realizzate a Napoli e provincia: la prima da 12.500 euro in città grazie a un ambo in corso Vittorio Emanuele, la seconda da 9.750 euro a Casamicciola Terme grazie a tre ambi e un terno in piazza Bagni. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro da inizio anno.

