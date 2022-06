Dimenticata per 7 ore sul pulmino dell’asilo, la piccola Flora muore a soli 4 anni

Un vero e proprio dramma quello che si è consumato in Ungheria. Flora Inez, una bambina di soli 4 anni, ha perso la vita sul pulmino che avrebbe dovuto portarla da casa all’asilo. La piccola è rimasta chiusa all’interno del mezzo parcheggiato al sole per ben 7 ore, sole che purtroppo non le ha lasciato scampo. A ritrovare il corpo esanime è stato l’autista, risalito sul mezzo soltanto 7 ore dopo averlo parcheggiato. Per quanto accaduto la comunità di Tomajmonstora è ancora sotto choc.

Quando la piccola è stata trasportata d’urgenza in ospedale era ancora viva ma le sue condizioni erano disperate. Flora è infatti morta venerdì scorso nel reparto di terapia intensiva, tre giorni dopo il ricovero. Le condizioni era apparse già molto gravi all’arrivo dei soccorritori tanto che era stato deciso il trasferimento in elicottero alla clinica pediatrica di Debrecen.

Stando ai dati forniti dal servizio meteorologico locale, la temperatura percepita il giorno della tragedia era di circa 28 gradi, ma all’interno del minibus chiuso questa avrebbe raggiunto temperature difficili da sopportare anche per un adulto. Sul caso è stata avviata una inchiesta penale e una interna dell’amministrazione locale che vedono indagato l’autista del pulmino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe prelevato la bambina alle 8.30 del mattino inseieme ad altri piccoli scolari. Dopo aver fatto scendere tutti i bimbi, il 56enne non si sarebbe accorto di Flora, che forse si era addormentata. Ha fermato e chiuso il veicolo nel parcheggio a soli tre minuti a piedi dall’asilo. Nessuno dall’asilo della bambina ha chiamato i genitori credendo in una normale assenza.

L’uomo, autista e dipendente comunale, avrebbe tentato il suicidio e ora sarebbe ricoverato in ospedale.