Follia a Bacoli, investe i vicini di casa dopo la lite condominiale

Investe i vicini di casa dopo una lite condominiale. I due, marito e moglie, restano feriti e vengono trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso. L’investitore, invece, viene bloccato dai carabinieri e portato in caserma.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre, a Bacoli. Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma della locale stazione e il personale sanitario dell’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord, che dopo aver prestato le prime cure mediche ai due condomini feriti, li ha trasportati presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, per ulteriori accertamenti. I due avrebbero riportato, ad ogni modo, solo lievi contusioni.

Secondo le prime informazioni, l’investimento sarebbe avvenuto dopo una violenta lite condominiale tra vicini di casa, in via Petronio a Bacoli, che successivamente è stata transennata dalle forze dell’ordine. Il vicino, dopo un alterco verbale abbastanza acceso, ad un certo punto, sarebbe salito a bordo della propria autovettura ed avrebbe investito i due coniugi. I carabinieri stanno indagando per chiarire ogni aspetto di quanto accaduto e verificare le versioni dell’incidente.

Sono stati eseguiti i rilievi del caso ed acquisite le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.