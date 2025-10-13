PUBBLICITÀ
HomeCronacaFollia a Bacoli, investe i vicini di casa dopo la lite condominiale
CronacaCronaca locale

Follia a Bacoli, investe i vicini di casa dopo la lite condominiale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Follia a Bacoli, investe i vicini di casa dopo la lite condominiale
Follia a Bacoli, investe i vicini di casa dopo la lite condominiale
PUBBLICITÀ

Investe i vicini di casa dopo una lite condominiale. I due, marito e moglie, restano feriti e vengono trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso. L’investitore, invece, viene bloccato dai carabinieri e portato in caserma.

Follia a Bacoli, investe i vicini di casa dopo la lite condominiale

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre, a Bacoli. Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma della locale stazione e il personale sanitario dell’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord, che dopo aver prestato le prime cure mediche ai due condomini feriti, li ha trasportati presso l’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, per ulteriori accertamenti. I due avrebbero riportato, ad ogni modo, solo lievi contusioni.

PUBBLICITÀ

Secondo le prime informazioni, l’investimento sarebbe avvenuto dopo una violenta lite condominiale tra vicini di casa, in via Petronio a Bacoli, che successivamente è stata transennata dalle forze dell’ordine. Il vicino, dopo un alterco verbale abbastanza acceso, ad un certo punto, sarebbe salito a bordo della propria autovettura ed avrebbe investito i due coniugi. I carabinieri stanno indagando per chiarire ogni aspetto di quanto accaduto e verificare le versioni dell’incidente.

Sono stati eseguiti i rilievi del caso ed acquisite le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati