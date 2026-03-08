PUBBLICITÀ

Un gesto estremo e sconsiderato è avvenuto nella notte tra sabato e domenica davanti al ristorante Chichibio, situato in Largo Sant’Elena, nel cuore del centro storico di Caserta.

Secondo quanto raccontato dai gestori, due giovani hanno tentato di avere rapporti sessuali sul porta bidoni dell’immondizia situato davanti al locale, arrivando a rompere la struttura e causando un danno all’attività.

PUBBLICITÀ

Follia ‘a luci rosse’ in centro a Caserta, tentano di fare sesso sul porta bidoni del ristorante

Le telecamere di sicurezza del ristorante hanno immortalato l’intera scena. Alcuni frame mostrano i ragazzi mentre compiono il gesto, ora al centro di attenzione per la gravità dell’atto e il danno provocato. I video completi sono conservati presso il locale e saranno messi a disposizione delle autorità competenti.

“Per qualcuno forse è stato ‘divertente’ – spiegano i titolari del ristorante – per noi è un danno serio, frutto di lavoro e sacrificio quotidiano. Chi pensa di fare atti simili dovrà assumersi le proprie responsabilità.”

Il ristorante ha invitato i responsabili a presentarsi nei prossimi giorni per risarcire il danno; in caso contrario, scatterà la denuncia per danneggiamento. Il fatto ha già suscitato scalpore tra i residenti del centro storico, che definiscono l’episodio “irrispettoso e inaccettabile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chichibio | La Trattoria Del Centro Storico | Caserta (@trattoria.chichibio)