Follia a Marano, senza patente e assicurazione crea il panico in centro: fermato da vigilanza privata e militari

Una persona fermata a Marano dopo un rocambolesco inseguimento grazie alla collaborazione tra gli agenti dell’istituto di vigilanza Hetes e i militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Marano. I fatti sono accaduto verso le 3 di notte. I vigilantes, mentre percorrevano via Lazio in direzione via Francesco Baracca, hanno notato sopraggiungere a forte velocità un’aauto che per poco non li ha urtati. Subito gli agenti, notando una situazione di pericolo per la circolazione stradale e per la quiete pubblica, dopo aver contattato i carabinieri, hanno iniziato un inseguimento della vettura. II conducente ha poi successivamente abbandonato l’auto nei pressi del Corso Vittorio Emanuele dileguandosi nei vicoletti. L’azione ha portato al ritrovamento del soggetto, bloccato in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto è giunta una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Marano di Napoli. I militari dell’Arma, effettuando i dovuti controlli, accertavano che il soggetto non era in possesso della patente di guida (gia’ ritirata) e della regolare copertura assicurativa.