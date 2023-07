Furto da 150 mila euro nella gioielleria a Salerno, ripresi gli assalitori

PUBBLICITÀ

Dovrebbe aggirarsi sui 150mila euro il furto condotto ai danni della gioielleria “Il Diamante” di via Posidonia a Pastena, condotto da un gruppo di banditi l’altra notte. Il titolare dell’esercizio commerciale, in queste ore, sta eseguendo l’inventario – come riporta il quotidiano “Il Mattino” – da consegnare agli agenti della Squadra mobile che indagano sul caso.

I cinque banditi avrebbero ben scelto tra gli oggetti di valore e quelli di bigiotteria, portando via soltanto i primi. Nel video registrato dalle telecamere di sicurezza del negozio colpito si vedono in azione cinque uomini. Gli assalitori hanno i piedi di porco: sollevano la serranda e poi scardinano la pesante porta di vetro.

PUBBLICITÀ

IL VIDEO DI TELECOLORE

Furto alla nota gioielleria a Casal di Principe, la video-denuncia del titolare

La notte del 5 luglio alle ore 2:30 una banda di malviventi ha assaltato la gioielleria Chirico in via Verdi a Casal di Principe. Il titolare Ulderico è stato allertato nella notte dalla chiamata. Dalle immagini della videosorveglianza è possibile intravedere, inizialmente tre banditi intenti a scassinare la serranda poi raggiunti da un altro complice. Un quinto uomo è arrivato a bordo di un’Audi con la quale ha sradicato la porta dell’attività commerciale.

“Stanno rubando al negozio. Cuore in petto, impotente per non poter star lì. Non è giusto. perché dietro ogni serranda che si alza, ogni mattina onestamente ci sono enormi sacrifici. Non è giusto perché devi temere che quello che hai costruito negli anni sia messo in pericolo. Non è giusto pensare di non poter stare tranquilli e vivere serenamente. Ringrazio tutti coloro che ci hanno soccorso. Tutto l’affetto che ci mostrano ogni giorni i nostri amati clienti ed è grazie a loro che ripartire più forti e speranzosi di prima“, questa la video-denuncia social di Ulderico.

IL VIDEO DELLA