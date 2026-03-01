Follia a San Giorgio a Cremano, prova ad allagare la casa dell’ex e viene arrestato

PUBBLICITÀ

È una storia difficile anche da raccontare, questa. Lui ha 70 anni, li compie oggi. Lei, ex moglie, ne ha 69. Cinque figli dalla loro relazione, 2 da quella che lui vive con un’altra donna, lontano dal patto coniugale. Nonostante la relazione extraconiugale, l’uomo continua a vivere nella stessa casa. Insieme alla donna che l’aveva sposato. Complice l’abuso di stupefacenti, il 70enne alza spesso le mani contro l’ex. Durante un cenone di Natale l’avrebbe presa addirittura a calci nella schiena. Mai una denuncia, mai una segnalazione o un ricovero al pronto soccorso “perché ancora innamorata”. Fino a questa notte. Lui è fuori di sé, evidentemente sotto l’effetto di stupefacenti. Torna a casa e batte forte i pugni sulla porta. L’ex all’interno non è sola, è con le figlie. Sono terrorizzate, le grida del 70enne promettono nulla di buono. Non aprono e lui inizia a colpire la porta con il casco della moto. Poi raccoglie una mazza di ferro e spacca il vetro dell’auto dell’ex moglie. Il 112 è già in linea con le donne che chiedono aiuto. Poco prima che arrivassero i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, l’anziano prende dal giardino il tubo per l’irrigazione e lo infila nella finestra che dà nella cucina. Poi apre il rubinetto e prova ad allagare tutto. I militari lo troveranno ancora all’esterno, mentre colpisce la porta con alcune sedie di plastica. Finisce in manette per atti persecutori e danneggiamento, poi in carcere.