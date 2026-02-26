Follia ad Acerra per la cartella esattoriale, sferra una testata al dipendente dell’ufficio

PUBBLICITÀ

Mercoledì i carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti presso l’Ufficio Tributi in via Marconi per un’aggressione. Secondo quanto finora ricostruito ma ancora da verificare, un dipendente dell’ufficio sarebbe stato colpito con una testata in faccia da un 62enne. Il motivo dell’aggressione, le modalità di trasmissione di una cartella esattoriale.

Il dipendente è stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di 3 giorni. Indagini in corso per chiarire responsabilità.