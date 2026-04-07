Follia la notte di Pasqua a Sant’Antimo, uomo accoltellato dopo una lite

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Paura a Sant’Antimo dove un uomo di 43 anni è stato ferito con due fendenti all’addome nella notte del 5 aprile, al termine di una lite con uno sconosciuto. La vittima, residente a Gricignano d’Aversa, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Aversa: non è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri, mentre l’aggressore si è dato alla fuga.

Ventenne accoltellato a Castel Volturno

Tuttora ricoverato in ospedale a Napoli, non è in pericolo di vita il 20enne accoltellato nella serata di Pasqua sul lungomare Domizio, a Ischitella, frazione di Castel Volturno, nei pressi di un lido-discoteca. Il giovane è stato colpito da diversi fendenti dall’aggressore, coetaneo, fermato poi dalle forze dell’ordine. Attimi di panico si sono registrati tra i presenti, con clienti in fuga e disagi anche per l’arrivo dei soccorsi a causa della gestione del traffico.

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