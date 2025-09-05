Frammenti di legno nella pasta di Gragnano, la Coop ritira un lotto

PUBBLICITÀ

I supermercati Coop e il loro fornitore hanno richiamato, a scopo precauzionale, un lotto di pasta di semola di Gragnano IGP a marchio Fior Fiore. Il motivo indicato è la possibile presenza di frammenti di legno: il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi, nel formato Calamari, con il numero di lotto L251482 7. L’avviso pubblicato da Coop non riporta il termine minimo di conservazione.

L’azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa ha prodotto la pasta richiamata e la catena fa sapere che il provvedimento interessa esclusivamente i punti venditaCoop Alleanza 3.0, Unicoop Etruria e Coop Centro Italia.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 174 richiami, per un totale di 420 prodotti di aziende e marchi differenti.