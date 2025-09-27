PUBBLICITÀ
Frana a Bacoli, invasa la strada che collega a Pozzuoli: travolti i pali dell’elettricità

Di Gianluca Spina
Una frana ha completamente invaso un tratto della strada provinciale di collegamento tra Bacoli e Pozzuoli, in località Scalandrone.

Travolti alcuni pali dell’elettricità ma nessuno è rimasto coinvolto e ferito. Sul posto, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco nonché al sindaco di Bacoli e ai tecnici.

Gli scavatori in azione hanno escluso la presenza di vittime e la viabilità al momento non è stata ripristinata per ragioni di sicurezza Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito urgentemente il Centro coordinamento soccorsi. La Città Metropolitana di Napoli avvierà quanto prima le verifiche di competenza per renderla nuovamente percorribile la strada in sicurezza trattandosi tra l’altro di una rete viaria importante per il bradisismo. La situazione viene seguita con attenzione dalla Prefettura.

