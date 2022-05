Francesco Merola e Marianna Mercurio, 500 invitati alla Sonrisa: show di Tony Colombo e Valentina Stella

Festa in grande stile per Francesco Merola e Marianna Mercurio: il figlio del re indiscusso della sceneggiata Mario e l’attrice napoletana si sono sposati ieri nella chiesa di Santa Maria della Natività e San Ciro a Portici, con testimoni di eccezione Donna Imma Polese e suo marito. Dopo il doppio “sì” la festa è proseguita nell’ormai famoso Hotel La Sonrisa, il Castello delle Cerimonie di Sant’Antonio Abate.

Dopo il rito in chiesa, la festa è proseguita al Grand Hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abate, a suo tempo “casa” di Mario Merola. I testimoni sono stati Imma Polese e il marito Matteo Giordano, sottolineando l’affetto che da sempre ha unito le due famiglie. Non poteva mancare poi la troupe di Real Time per una puntata di “Il castello delle cerimonie”, programma di punta della rete. Due le orchestre ingaggiate, una per il repertorio meroliano ed una per la canzone napoletana classica, più dj ed attrazioni varie per oltre 500 ospiti ed un record annunciato di durata.

Tra gli oltre 500 ospiti, all’evento hanno preso parte numerose personalità dello spettacolo campano: da Andrea Sannino a Sal Da Vinci, passando per Rosario Miraggio, Valentina Stella e Tony Colombo. Il matrimonio “da star” è stata anche una bella occasione per ricordare i compianti Mario Merola e don Antonio Polese, quest’ultimo scomparso il 1 dicembre 2016.

L’incontro grazie a Nino D’Angelo

L’incontro con la futura moglie è avvenuto sul lavoro grazie a Nino D’Angelo: “Quando la vidi scendere dalle scale del teatro dissi subito che mi piaceva e da lì è nato il corteggiamento e non ho capito più niente”. Nel corso di Domenica In, è stato prorpio l’artista napoletano ad inviare un messaggio alla coppia di futuri sposi. “Questi signori dovevano fare la finta di essere fidanzati e si sono innamorati veramente”, ha commentato Nino D’Angelo.