Scontro auto-moto, 48enne di Napoli perde la vita: stava andando a lavoro

Gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina sulla statale “Casilina”, altezza del km 181 alla terza rotonda, in località Consolata, Teano. Uno scontro violentissimo tra un’autovettura ed uno scooter con in sella un uomo di 48anni che purtroppo ha perso la vita. Vano ogni tentativo dell’equipaggio del 118 di rianimarlo. Sul posto le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso e per gestire il traffico ancora in tilt. L’impatto non ha lasciato scampo a Francesco Razza, 48 anni, originario di Napoli ma residente a Santa Maria Capua Vetere, dipendente nello stabilimento Fiat di Cassino, in provincia di Frosinone. La vittima viaggiava a bordo della sua potente moto, una Ducati, stava raggiungendo lo stabilimento Fiat di Cassino, come ogni giorno. Questa mattina, però, il destino ha voluto diversamente. Ha voluto che perdesse la vita lungo la statale Casilina. Tornano, dunque, a macchiarsi di sangue le strade della provincia di Caserta.

A scontrarsi un’auto e una moto che procedevano, stando alla prima ricostruzione in direzione contraria. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro, che è stato disarcionato di sella finendo sull’asfalto. I medici del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare che constatare l’avvenuto decessso.