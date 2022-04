Fratelli uccisi a San Giovanni a Teduccio, sconti di pena e assoluzioni per i Formicola e i Silenzio

Due ergastoli cancellati e una clamorosa assoluzione. Questo quanto stabilito dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli questa mattina nel processo a carico del ‘gotha’ dei Formicola e dei Silenzio, gruppi un tempo alleati e uniti in un unico clan che deteneva le redini del potere criminale a San Giovanni a Teduccio. Il processo è quello relativo agli omicidi dei fratelli Massimo e e Salvatore Petriccione avvenuti nel 2002 e nel 2004. Una sentenza che ha radicalmente cambiato quanto stabilito in primo grado (leggi qui l’articolo precedente). Ergastolo cancellato per Bernardino Formicola, presunto capoclan del gruppo di via Taverna del Ferro. L’uomo, difeso dall’avvocato Leopoldo Perone, ha incassato trent’anni con l’accusa di tentato omicidio derubricata in lesioni.

Le altre decisioni: Formicola evita l’ergastolo, Silenzio assolto

Formicola rispondeva del solo omicidio di Salvatore Petriccione insieme ad Antonio Marigliano ‘o silan per per tale delitto ha incassato anch’egli trent’anni sempre con l’accusa di tentato omicidio derubricata in lesioni e con l’accusa di detenzione di armi ‘assorbita’ nel porto. Per l’omicidio di Massimo Petriccione Marigliano è invece stato assolto: il ras era difeso dagli avvocati Salvatore Impradice e Dario Vannetiello. Ancora più clamorosa la decisione per Franco Silenzio che in primo grado aveva rimediato trent’anni per l’omicidio di Massimo Petriccione. Il ras del ‘Bronx’ di San Giovanni, difeso dagli avvocati Salvatore D’Antonio e Dario Vannetiello, è stato completamente assolto. Sconfessati dunque ben tre pentiti, Vincenzo Battaglia, Claudio Esposito e Umberto D’Amico, con la difesa che ha smontato le accuse provenienti dalle loro dichiarazioni. E dire che la custodia cautelare per Silenzio era stata ribadita sia dal Riesame che dalla Cassazione. Il collaboratore di giustizia Alessandro Migliaccio ha invece incassato otto anni e otto mesi.