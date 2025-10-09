PUBBLICITÀ
Frode alle accise nel Napolano, sequestrati 56000 litri di gasolio: nei guai 2 persone

Di Redazione Internapoli
Operazione della Guardia di Finanza di Napoli contro il traffico illecito di carburanti. I militari del Comando Provinciale hanno sequestrato, a Marigliano, oltre 56.000 litri di gasolio di contrabbando, due automezzi e una cisterna, denunciando due persone per ricettazione e violazioni alla normativa sulle accise.

L’intervento, condotto dal Gruppo di Nola, è scattato dopo il controllo di un autoarticolato telonato con targa romena, parcheggiato in un’area privata. A bordo del mezzo sono stati trovati 28.000 litri di gasolio contenuti in “cubotti” da 1.000 litri ciascuno, accompagnati da documentazione contraffatta. L’autista, di nazionalità romena, non è stato in grado di dimostrare la provenienza lecita del prodotto.

Nella stessa area era pronta anche un’autocisterna riconducibile a una società italiana, dotata di una pompa di travaso per spostare il carburante da un veicolo all’altro. All’interno sono stati rinvenuti altri 28.000 litri di prodotto petrolifero.

Al termine dell’operazione, tutto il materiale — gasolio, automezzi e contenitori — è stato sequestrato, mentre l’autista romeno e il rappresentante legale della società italiana sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Nola.

La Guardia di Finanza ha ricordato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a sentenza definitiva.

