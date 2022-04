Folla e palloncini bianchi ai funerali di Giovanni, l’ultimo saluto per il 19enne ucciso

“Che questa morte non sia vana, che diventi uno spartiacque per il bene”. Queste le parole dell’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, ai funerali di Giovanni Guarino, 19enne ucciso lunedì scorso durante una lite in un luna park, celebrati nella Basilica di Santa Croce, a Torre del Greco. “Scegliete di stare dalla parte della vita sempre, difendetela”, ha aggiunto Battaglia, rivolgendosi ai tanti giovani, amici e conoscenti del 19 enne ucciso a coltellate durante una lite. Nella piazza all’ esterno della Basilica si sono raccolte circa 2 mila persone ad attendere la fine della cerimonia funebre. Palloncini e colombe bianche liberate in volo e fumogeni azzurri hanno salutato l’ uscita della bara, mentre un folto gruppo dei presenti ha scandito “giustizia, giustizia”.

LA TRAGEDIA DI GIOVANNI

Due minorenni, che si dicono innocenti, sono stati fermati per il delitto. Hanno negato tutte le accuse a loro carico. Addirittura hanno rilanciato dichiarando di essere stati vittime di una rapina. Sono i due minorenni di Torre Annunziata fermati dopo l’omicidio del 19enne Giovanni Guarino, avvenuto a Torre del Greco. Nella ricostruzione della Procura minorile, il delitto è il frutto di una «violenza immotivata», esplosa al culmine di una lite «per un banale sguardo». Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha emesso ordinanza di custodia in carcere per i due indagati che hanno provato a difendersi dalle pesanti accuse a loro carico. Come riportato da Repubblica i due hanno dichiarato di aver subito una rapina che aveva come obiettivo un orologio di valore e una collana d’oro e aggiungono di essere stati «dura mente malmenati» in una lite che, argomenta il loro avvocato, «ha coinvolto un numero elevato di ragazzi».