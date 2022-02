Provò a salvare Rayan scavando a mani nude: “È l’eroe del deserto”

Oggi si terranno i funerali di Rayan, il bambino morto poco dopo essere estratto da un pozzo dove cadde 5 giorni prima. Lo ha comunicato Abderrahim Bouzza, deputato della provincia di Chefchaouen, dove si trova Ighran, il villaggio dove avvenne la tragedia in Marocco. L’Orient le Jour, quotidiano libanese, ha, invece, fatto sapere che non ci sarebbero conferme su una possibile autopsia. Il cadavere di Rayan i trova ora all’ospedale militare di Rabat.

ALI, L’EROE DEL DESERTO

Si chiama Ali Sahroui è stato soprannominato l’eroe del deserto e in Marocco. È uno dei soccorritori che, fino all’ultimo, tentò di tutto per salvare il piccolo Rayan. Ali Sahroui si era presentato al villaggio con una maglietta azzurra chiedendo di poter dare una mano. L’uomo ha 50 anni, è specialista nella perforazione di pozzi e abita a Erfoud, molto lontano dal luogo in cui si trovava Rayan. Appena ha saputo della notizia, non ci ha pensato un attimo a percorrere quasi per intero il Marocco per provare a salvare il piccolo. Sua sarebbe stata l’idea del tunnel di raccordo tra il cratere – in cui Ali è entrato venerdì alle 18 per poi uscirne sabato, quando l’operazione si era conclusa – e il punto in cui era caduto Rayan.

“Morto a causa delle ferite riportate durante la caduta”, l’annuncio della Casa Reale su Rayan

La notizia della morte di Rayan venne confermata dalla Casa Reale del Marocco: “Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta”. Poco prima i soccorritori lo portarono fuori dal pozzo, dove cadde martedì scorso. Rayan era stato poi portato via in elisoccorso nell’ospedale più vicino. Il re Mohammed VI espresse le sue condoglianze ai genitori del bambino in una dichiarazione rilasciata dal palazzo. “In seguito al tragico incidente che è costato la vita al bambino Rayan Oram, sua Maestà il Re Mohammed VI ha chiamato i genitori del defunto, morto dopo essere caduto in un pozzo”.