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Da tempo l’area nord di Napoli e in particolare i quartieri di Chiaiano e Piscinola sono in balia di ladri di motorini che razziano in lungo e in largo per i quartieri. Tra le zone più colpite quella di via Nuova Toscanella: proprio lì qualche giorno fa una volante del commissariato Chiaiano ha intercettato tre giovanissimi intenti ad armeggiare accanto ad un mezzo.

Furti di motorini nell’area nord, scattano le denunce a Chiaiano

A quel punto i poliziotti, ben consci di quanto stava accadendo, hanno deciso di intervenire. Un intervento rapido che ha portato i poliziotti a bloccare uno dei tre. Si tratta di un minorenne poi denunciato.

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Si tratta di un intervento che dimostra quanto il ‘fenomeno’ stia diventando radicato. Solo poche settimane fa il deputato Francesco Emilio Borrelli aveva pubblicato un video di un furto di un ciclomotore in cui si vede un ragazzo armeggiare con un flex: ad un certo punto nel frame entra in scena anche un secondo scooter, con a bordo un altro complice. Il ladro ha però già completato il lavoro ed è in sella alla moto, pronto alla fuga. E infatti, i tre mezzi si allontanano, uscendo fuori dall’inquadratura.

Come testimonia l’orario della telecamera di sorveglianza che ha immortalato il furto, i ladri ci hanno messo circa 20 secondi dall’arrivo.