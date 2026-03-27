Furto al cantiere delle case popolari di via Casacelle, assolto Teodoro “’o brutto”

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Teodoro Cannella giuglianese classe 1970 era stato denunciato e poi processato perché presso la sua abitazione erano stati rinvenuti un camion marca Nissan, una macchina operatrice “muletto”, nonché circa 120/130 metri quadrati di alluminio di rivestimento per facciata di vari colori, che erano stati sottratti dal cantiere dei fabbricati pesanti di via Casacelle, a Giugliano.

Processato con il rito ordinario, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il Tribunale di Napoli Nord ha assolto Cannella Teodoro. L’operazione fu svolta dai Carabinieri di Giugliano, che su iniziativa, sottopose a perquisizione l’abitazione di Cannella, trovando il materiale trafugato nel cantiere delle “stecche” di via casacelle. Chiamati sia il proprietario che gli operai che stavano effettuando i lavori, gli stessi avevano riconosciuto il camion, il muletto e l’alluminio colorato che è stato poi utilizzato per le facciate delle case popolari.

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