PUBBLICITÀ
HomeCronacaFurto al cantiere delle case popolari di via Casacelle, assolto Teodoro “'o...
CronacaCronaca locale

Furto al cantiere delle case popolari di via Casacelle, assolto Teodoro “’o brutto”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Furto al cantiere delle case popolari di via Casacelle, assolto Teodoro “'o brutto”
Furto al cantiere delle case popolari di via Casacelle, assolto Teodoro “'o brutto”
PUBBLICITÀ

Teodoro Cannella giuglianese classe 1970 era stato denunciato e poi processato perché presso la sua abitazione erano stati rinvenuti un camion marca Nissan, una macchina operatrice “muletto”, nonché circa 120/130 metri quadrati di alluminio di rivestimento per facciata di vari colori, che erano stati sottratti dal cantiere dei fabbricati pesanti di via Casacelle, a Giugliano.

Processato con il rito ordinario, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il Tribunale di Napoli Nord ha assolto Cannella Teodoro. L’operazione fu svolta dai Carabinieri di Giugliano, che su iniziativa, sottopose a perquisizione l’abitazione di Cannella, trovando il materiale trafugato nel cantiere delle “stecche” di via casacelle. Chiamati sia il proprietario che gli operai che stavano effettuando i lavori, gli stessi avevano riconosciuto il camion, il muletto e l’alluminio colorato che è stato poi utilizzato per le facciate delle case popolari.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati