Garage trasformato in discarica abusiva ad Afragola, denuncia e sequestro

La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, ha effettuato una ispezione in un garage ubicato in Afragola con accesso da Via Pascoli. Gli Agenti giunti sul posto hanno accertato che un garage, ubicato nel pieno centro abitato, era stato adibito a discarica abusiva di materiali tessili e rifiuti vari.

Dagli accertamenti si è evinto che vi era una attività di raccolta non autorizzata che culminava con il deposito nel garage divenuto una discarica abusiva in assenza di alcun titolo abilitativo. All’interno dei locali sono stati rinvenuti cumuli di tessuti e rifiuti vari depositati senza alcuna autorizzazione ambientale. La discarica priva di autorizzazioni è risultata essere realizzata in un condominio composto da civili abitazioni. Per l’assenza di autorizzazioni ambientali il garage è stato posto sotto sequestro di Polizia Giudiziara ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

