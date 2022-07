Casandrino piange Giacomo, il 32enne travolto e ucciso da un’auto

Grave lutto colpisce la città di Casandrino. Giacomo Tramo, un giovane di 32 anni, è morto dopo essere stato travolto da un’auto a Pratella, in provincia di Caserta. L’uomo, autotrasportatore, stava per iniziare la giornata di lavoro quando si sarebbe fermato ad un bar per fare colazione. All’uscita, purtroppo, mentre si avvicinava al camion, sarebbe stato travolto da un’auto.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri, che hanno fermato l’investitore e indagano per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Giacomo era infatti molto conosciuto e ben voluto da tutta la comunità. “Non avrei mai pensato di ricevere una chiamata del genere una persona umile e generosa come te sempre pronta a dare una mano a chi ne aveva bisogno Giacomo Tramo ti ricorderemo sempre siamo vicini alla famiglia per la perdita. R.I.P fa sorridere anche in paradiso..“, si legge.

E ancora: “Caro Giacomo…tra pochi giorni ci saremmo visti… purtroppo ciò non sarà possibile…ma voglio dire una cosa e voglio che tutti sappiano che sei una persona come poche…come lo sono i tuoi fratelli…con un cuore grande…un gran lavoratore..una persona gentile…una persona buona”.