Gianluca Vacchi, a rischio il suo kebab di lusso: perdite per 1,9 milioni di euro 

Kebhouze, è il nome della catena di ristoranti di kebab di lusso (da 12 a 14 euro) di Gianluca Vacchi. L’attività pare però non esser “decollata”; ha infatti accumulato perdite per un valore di 1,9 milioni di euro, di cui 1,3 nel solo 2022.

I piani e le perdite di Gianluca Vacchi

Le “perdite” del Kebhouze pare non abbiano però per niente spaventato Gianluca Vacchi, la società parla infatti di una situazione: “prevista“. Tant’è vero che il sito di Kebhouze annuncia anche una nuova apertura a Londra. Vacchi ha investito 2,1 milioni di euro nella società, ma le perdite, fino ad oggi, ammontano a 1,9 milioni di euro.

Le perdite del 2022 ammontano intorno ai 1,3 milioni di euro, mentre nei primi due mesi del 2023 sono stati accumulati 264 mila euro di passivo. Per ripianare il passivo si sono dovute azzerare le riserve riducendo il capitale da un milione a 264 mila euro, per poi ricostituirlo sempre a un milione di euro. La catena di kebab di Gianluca Vacchi insomma pare che non si trovi in uno dei suoi momenti migliori.

Nonostante questo però Gianluca Vacchi non pare aver intenzione di mollare, anzi. Il sito di Kebhouze annuncia infatti una nuova apertura a Londra. Dopo aver aperto a Milano, Roma, Ibiza, Venezia, Torino, Bergamo e Taranto, Kebhouze aprirà infatti presto anche a Londra, in Oxford Street.