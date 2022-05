Gianluca Vacchi, gli audio choc contro i domestici: 100 euro di multa se sbagliavano

Il documentario “Gianluca Vacchi: Mucho Mas”, è uscito mercoledì 25 maggio 2022 in oltre 240 Paesi e territori nel mondo su Prime. Nella serie dedicata all’imprenditore si parla anche del rapporto che quest’ultimo ha con chi vive con lui, compresi i suoi domestici. Un rapporto, però, che appare differente rispetto a quello che sarebbe nella realtà. ‘Repubblica‘, infatti, ha deciso di pubblicare alcuni audio a dir poco sconcertanti indirizzati proprio ai domestici. Audio contenenti insulti e minacce.

Nelle registrazioni pubblicate dal quotidiano, non si capisce chi sia l’interlocutore a cui si rivolge Vacchi. Ma l’ira del momento è ben chiara: “Appena siamo saliti in macchina si sono dimenticati gli occhiali da sole. I filippini adesso ogni volta che si dimenticano una cosa sono 100 euro di multa”, queste le parole di Gianluca Vacchi in alcuni audio inviati su Whatsapp, agli atti della causa civile con una sua dipendente in cui è coinvolto l’imprenditore e influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da la Repubblica (@larepubblica)

Gianluca Vacchi, altro che vita da sogno: “Se non ballavo bene su TikTok spaccava tutto”

L’ex colf, come si legge su La Repubblica, ha preso servizio in casa Vacchi dal 25 maggio 2017 fino al 10 dicembre 2020. Il contratto prevedeva sei ore di Lavoro quotidiano per sei giorni alla ettimana, ma la donna racconta di aver lavorato anche per venti ore di seguito – dalle 10 alle 5 di mattina del giorno seguente – e per di più senza fruire del riposo settimanale. A determinare la cessazione del contratto, il rifiuto da parte della colf di firmare un contratto di riservatezza in cui veniva vietato di divulgare informazioni a terzi, pena la detrazione d 50mila euro dal Tfr. Ora la donna chiede gli straordinari e iI Tfr non pagato.

Sotto accusa i balletti che hanno reso Vacchi famoso da Instagram a TikTok: se i dipendenti non andavano “a tempo di musica” e le coreografie non “venivano eseguite perfettamente”, si “scatenava la rabbia di Vacchi che inveiva contro i domestici, lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese”.