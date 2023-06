Nuova carta d’identità elettronica, a Napoli verrà rilasciata solo su prenotazione

PUBBLICITÀ

Dal 3 luglio 2023 il Comune di Napoli rilascerà la Carta d’identità Elettronica esclusivamente su prenotazione.

La C.I.E. può essere chiesta a partire da 180 giorni prima della scadenza della propria carta di identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.

L’appuntamento può essere fissato:

1) Telefonando al numero verde 800776565, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

2) Online, accedendo all’indirizzo “prenotacie.comune.napoli.it” utilizzando le proprie credenziali SPID o C.I.E. per autenticarsi;

L’utente potrà richiedere l’appuntamento in pochi semplici passi, scegliendo la sede del Comune in base alle proprie esigenze e alle disponibilità delle date e degli orari. Occorrerà inserire sulla piattaforma dedicata alle prenotazioni o comunicare all’operatore del call-center:

– dati anagrafici;

– codice fiscale;

– numero telefonico e indirizzo di posta elettronica.

Il documento è spedito a cura del Poligrafo e Zecca dello Stato, non essendo prevista la consegna a vista allo sportello. All’atto di presentazione della richiesta al Comune, i cittadini residenti in Italia possono scegliere una tra le diverse modalità di consegna del documento, ovvero presso l’indirizzo di residenza, presso un indirizzo di sua preferenza o presso le sedi delle Municipalità.

Costi e validità della carta d’identità elettronica

Il costo della nuova carta d’identità è di € 22,21 euro (16,79 euro per il Poligrafico dello Stato, produzione e invio del documento, oltre ai diritti fissi e di segreteria).

Per i maggiorenni, validità massima è di 10 anni. Per i minorenni, la validità varia a seconda dell’età del titolare. I minori fino 3 anni, 3 anni; per la fascia di età dai 3 ai 18 anni, 5 anni.

Per i cittadini di Paesi comunitari o extra-comunitari, la carta d’identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio. Le persone di cittadinanza extra UE, devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta di richiesta di rinnovo.

All’atto della richiesta di emissione della Carta d’identità Elettronica, è possibile esprimere il consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti. Tale scelta viene inserita nel database del Ministero della Salute, che permetterà ai medici del Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti di consultare, in caso di possibile donazione, la dichiarazione di volontà.

Per tutte le altre informazioni e l’elenco delle sedi municipali è possibile consultare il sito del comune all’indirizzo: https://www.comune.napoli.it/prenotacie



Di seguito il link al video informativo realizzato dal Servizio Stampa e Web-Tv del Comune di Napoli: https://multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=9944