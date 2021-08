Il gossip sul nuovo fidanzato di Anna Tatangelo si rincorreva ormai da diversi mesi, ma dopo la prima foto del bacio tra i due – pubblicata sul settimanale Chi – non si può più negare: la cantante romana e Livio Cori stanno insieme. Sempre secondo la nota rivista, inoltre, Gigi D’Alessio sarebbe in procinto di diventare di nuovo papà. La sua nuova fidanzata Denise Esposito, infatti, è incinta del loro primo figlio. Per lei è il primo bimbo mentre per il cantante napoletano è il quinto. Ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. Il cantautore napoletano è stato fotografato a bordo di uno yacht con la compagna mentre le accarezza il pancione già ben evidente.

Fino ad oggi la giovane 26enne non era ancora stata confermata ufficialmente come nuova compagna del cantante napoletano, ma le nuove testimonianze social e questa incredibile news non lasciano più spazio a dubbi.

Anna Tatangelo si fidanza con Livio Cori e ‘ruba’ la domenica a Barbara d’Urso, e replica: «Io sono un’altra cosa»

Barbara d’Urso non è più la regina della domenica. Da settembre la conduttrice napoletana sarà solo al timone di Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana arriva Anna Tatangelo con il programma Scene da un matrimonio. L’ex compagna di Gigi D’Alessio si è difesa dalle critiche e da chi ha parlato di una rivalità con la d’Urso. “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti”, ha fatto sapere la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni.

Anna Tatangelo conduce ‘Scene da un matrimonio’

“Scene da un Matrimonio è un progetto che si sta ancora sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Sicuramente racconterà anche me stessa. Mi dovrò impegnare il doppio e ce la metterò tutta. Non do nulla per scontato e non mi piacciono le polemiche”, ha aggiunto Anna Tatangelo. Le riprese del format inizieranno a breve. Nella prossima stagione tv la 34enne tornerà pure nella giuria di All Together Now.