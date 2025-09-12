PUBBLICITÀ

La Guardia di Finanza di Salerno ha sottoposto a sequestro circa 19mila articoli contraffatti. L’operazione scaturisce da diversi interventi svolti durante i mesi di luglio e agosto, che hanno permesso di sequestrare, in alcune attività commerciali, numerosi prodotti recanti noti marchi contraffatti.

Giocattoli, peluche e abiti falsi: maxi sequestro della Finanza nel Salernitano

E così, dopo le attività di riscontro diretto, di analisi della documentazione fiscale relativa agli acquisti della merce sequestrata e tramite l’interrogazione data warehouse delle banche dati in uso al Corpo, i militari della Compagnia di Cava de’ Tirreni sono risaliti all’intera filiera, individuando un rivenditore amministrato da un cittadino di origine cinese con luogo di esercizio a Napoli, quale fornitore comune di diversi soggetti economici.

Sulla base dei risultati delle indagini riportate dalle Fiamme Gialle metelliane, l’Autorità giudiziaria ha delegato con proprio decreto la perquisizione locale presso il luogo di esercizio dell’attività illecita.

Al termine dell’operazione di polizia giudiziaria, i Finanziari hanno rinvenuto all’interno dei locali migliaia di articoli contraffatti, tra cui peluche Labubu, statuine Marvel, articoli Disney e capi d’abbigliamento riportanti il logo di una società sportiva di calcio.