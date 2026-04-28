Gioia a Melito, Domenico si risveglia dal coma dopo l’incidente

Arrivano segnali di speranza per Domenico, il 20enne rimasto gravemente ferito nel tremendo incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte del 21 aprile in via Roma. Il giovane, ricoverato presso l’ospedale di Giugliano in Campania, si è risvegliato dal coma nelle ultime ore, dando un primo, importante segnale positivo dopo giorni di forte apprensione. Le sue condizioni restano serie: Domenico dovrà affrontare diversi interventi di chirurgia maxillofacciale per la ricostruzione di parte del volto. I medici continuano a monitorarlo con attenzione, mentre il percorso di recupero si preannuncia lungo e complesso.
Intanto proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto riferito dalla famiglia, sarebbero al vaglio degli inquirenti alcuni video – al momento non divulgabili per motivi di privacy – che mostrerebbero una Jeep Renegade bianca coinvolta nell’investimento. Un elemento che potrebbe risultare decisivo per ricostruire quanto accaduto.
I familiari del ragazzo tengono a precisare che l’incidente non sarebbe stato causato da Domenico, invitando alla massima cautela nella diffusione di ricostruzioni non ancora accertate ufficialmente.
Nelle ore immediatamente successive al sinistro, il giovane era stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, mentre le forze dell’ordine avviavano gli accertamenti per fare luce sull’accaduto. Oggi, mentre Domenico ha riaperto gli occhi, resta alta l’attenzione investigativa per definire eventuali responsabilità.
Nel frattempo, l’intera comunità di Melito continua a stringersi attorno alla famiglia, tra messaggi di vicinanza e speranza per una completa guarigione del giovane.