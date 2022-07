Giovane di Marano accoltellato a Napoli, l’appello della mamma: “Serve sangue per Carlo”

Lo scorso sabato sera un ragazzino di soli 15 anni è stato accoltellato all’addome da uno sconosciuto nella zona universitaria di Napoli, in Vicoletto II San Giovanni Maggiore, a ridosso di Palazzo Giusso e della cosiddetta “Piazzetta Orientale”, zona della movida giovanile.

Apparentemente sarebbe stato un accoltellamento senza alcun motivo ma sul quale i carabinieri stanno cercando di fare chiarezza. Il giovanissimo è attualmente ricoverato in fin di vita all’Ospedale del Mare dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici. Le sue condizioni sono giudicate stabili, ma è ancora in pericolo di vita ed i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Carlo M, questo il nome del ragazzo di Marano, ora necessita urgentemente di sangue e per questo è stato lanciato un appello dalla madre e da una sua insegnante che si sono rivolte al Consigliere Regione di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Carlo sta subendo continue trasfusioni e per questo occorre molto sangue”.

“Chi può, doni. Anzi donate sempre e con continuità, solo così possiamo evitare le urgenze legate alle carenze di sangue nelle nostre emoteche. Ci auguriamo che questa vicenda venga al più presto chiarita e che i responsabili di questa aggressione vanno consegnati alla giustizia. Non è possibile che la movida si trasformi sempre più in violenza, non è possibile che sempre più giovani corrano il rischio di perdere la vita per motivi assurdi. Ora urgono interventi decisi” ha commentato Borrelli che è un donatore abituale di sangue.