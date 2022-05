“Non dovevi farlo!”, lacrime e dolore a Grumo Nevano per la morte di Giovanni

Lutto a Grumo Nevano per la prematura morte di Giovanni Conte. Un ragazzo pieno di vita, brillante, legato alle proprie radici, simpatico, sempre sorridente, molto legato alla famiglia. Giovanni lascia la moglie Rosita ed i figli. Tanti i commenti sui social per ricordarlo

“Ma perchè lo hai fatto amicone miooo … Non stavo storta io stamattina ma tu!! non dovevi farlo , non dovevi il cuore a pezzi abbiamo tutto il tuo gruppo come dicevi tu la tua famiglia e mo buongiorno gridando ki lo dirà ke hai fatt . Che Dio ti prende nelle sue braccia e allieverà i tuoi dolori ti voglio bene juagliò nu bacione”. “Arrivederci amico mio di scuola riposa in pace e da lassù veglia tua moglie i tuoi figli ciao Giovanni conte oggi il paradiso a un angelo in più che veglierà su tutti coloro che ti anno voluto bene