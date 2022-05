Giovanni ucciso al luna park, restano in carcere i 2 minorenni di Torre

Restano in carcere i due quindicenni di Torre Annunziata accusati di avere ammazzato Giovanni Guarino. Questa la decisione presa dal tribunale del Riesame, che ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dal legale dei due ragazzi, l’avvocato Mauro Porcelli. Il diciannovenne di Torre del Greco venne ucciso con una coltellata al cuore dopo lite scoppiata per futili motivi. Il giovane venne aggredito lo scorso 10 aprile a ridosso di un luna park allestito nel quartiere di Leopardi.

Secondo quanto si apprende dallo stesso legale, entrambi i minori: “Hanno ribadito a gran voce la loro innocenza. Il tribunale per i minorenni ha, per il momento, confermato l’ordinanza, ma noi continuiamo a fare il nostro lavoro e ad essere fiduciosi, oggi più che mai, soprattutto alla luce delle numerosissime incongruenze che sono emerse dalla lettura degli atti di indagine“.

Stando sempre alla difesa dei due indagati: “I soggetti presenti, sia il ferito che il presunto testimone oculare, hanno totalmente cambiato la loro originaria versione dei fatti e tra le loro nuove dichiarazioni sono emerse delle inconciliabili incompatibilità che fanno comprendere come gli inquirenti siano davvero assai lontani dalla verità. L’attività difensiva non si ferma: abbiamo già predisposto numerose indagini investigative che prevedono la nomina di consulenti tecnici, tra cui medici legali, e si è provveduto a sollecitare in più occasioni il pubblico ministero affinché vengano effettuati numerosi approfondimenti ed integrazioni d’indagine, con richiesta di riesumazione della salma e di visite sulla persona del soggetto ferito, proprio alla luce delle citate contraddizioni”.

In attesa della motivazione rispetto alla decisione del Riesame, l’avvocato Mauro Porcelli preannuncia l’intenzione di ricorrere per Cassazione avverso il provvedimento odierno. Proprio domenica Giovanni avrebbe compiuto 19 anni, infatti, parenti e amici hanno voluto evidenziare organizzando una fiaccolata per le strade del centro di Torre del Greco alla quale hanno partecipato circa 400 persone.