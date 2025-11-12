PUBBLICITÀ

A Napoli ci si prepara già per il Capodanno. Nonostante manchi ancora un mese e mezzo alla ricorrenza, le fabbriche di botti illegali sono già operative.

E partono, con esse, le prime operazioni e i primi sequestri: lo testimonia l’arresto eseguito dai carabinieri questa notte.

PUBBLICITÀ

Girava con 1 kg e mezzo di “Rambo” nel bauletto dello scooter, arrestato 28enne a Napoli

Un 28enne è finito in manette poiché sorpreso a trasportare, sul suo scooter, oltre un chilo e mezzo di fuochi pirotecnici non omologati. Il giovane è stato intercettato dai carabinieri della stazione Rione Traiano e dagli artificieri del Nucleo Investigativo di Napoli mentre percorreva, in sella al suo scooter, via Cinthia, tra Fuorigrotta e Soccavo, periferia occidentale del capoluogo campano.

I militari dell’Arma hanno imposto l’alt e perquisito il mezzo, rinvenendo, nel bauletto, oltre un chilo e mezzo di cosiddetti petardi Rambo, che avrebbero potuto far saltare in aria lo scooter e mettere in pericolo l’incolumità di chiunque si trovasse nei paraggi.

In casa aveva droga e proiettili

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 28enne, ad Afragola, nella provincia di Napoli, grazie alla collaborazione dei carabinieri della compagnia di Casoria: in casa del giovane, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 200 grammi di marijuana, materiale atto alla coltivazione e al confezionamento dello stupefacente e tre cartucce calibro 12.

Pertanto, al termine delle operazioni, il 28enne è stato arrestato per detenzione illegale di materiale esplodente e munizioni; il giovane, inoltre, sarà denunciato, insieme al padre convivente, per detenzione di droga ai fini di spaccio.