PUBBLICITÀ
HomeCronacaGirava con 1 kg e mezzo di "Rambo" nel bauletto dello scooter,...
CronacaCronaca locale

Girava con 1 kg e mezzo di “Rambo” nel bauletto dello scooter, arrestato 28enne a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Girava con 1 kg e mezzo di
Girava con 1 kg e mezzo di "Rambo" nel bauletto dello scooter, arrestato 28enne a Napoli
PUBBLICITÀ

A Napoli ci si prepara già per il Capodanno. Nonostante manchi ancora un mese e mezzo alla ricorrenza, le fabbriche di botti illegali sono già operative.

E partono, con esse, le prime operazioni e i primi sequestri: lo testimonia l’arresto eseguito dai carabinieri questa notte.

PUBBLICITÀ

Girava con 1 kg e mezzo di “Rambo” nel bauletto dello scooter, arrestato 28enne a Napoli

Un 28enne è finito in manette poiché sorpreso a trasportare, sul suo scooter, oltre un chilo e mezzo di fuochi pirotecnici non omologati. Il giovane è stato intercettato dai carabinieri della stazione Rione Traiano e dagli artificieri del Nucleo Investigativo di Napoli mentre percorreva, in sella al suo scooter, via Cinthia, tra Fuorigrotta e Soccavo, periferia occidentale del capoluogo campano.

I militari dell’Arma hanno imposto l’alt e perquisito il mezzo, rinvenendo, nel bauletto, oltre un chilo e mezzo di cosiddetti petardi Rambo, che avrebbero potuto far saltare in aria lo scooter e mettere in pericolo l’incolumità di chiunque si trovasse nei paraggi.

In casa aveva droga e proiettili

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 28enne, ad Afragola, nella provincia di Napoli, grazie alla collaborazione dei carabinieri della compagnia di Casoria: in casa del giovane, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 200 grammi di marijuana, materiale atto alla coltivazione e al confezionamento dello stupefacente e tre cartucce calibro 12.

Pertanto, al termine delle operazioni, il 28enne è stato arrestato per detenzione illegale di materiale esplodente e munizioni; il giovane, inoltre, sarà denunciato, insieme al padre convivente, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati