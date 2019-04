Giravano con 3 motoseghe in macchina, denunciati 2 napoletani: l’accusa è curiosa

I carabinieri di Longare hanno denunciato ieri due napoletani di 51 e 48 anni, con il sospetto di essersi imbattuti in due ricettatori. La coppia è stata fermata ieri mattina in pieno centro a Longare, mentre a bordo di un’auto trasportava tre motoseghe funzionanti e in ottime condizioni. Alla richiesta di delucidazioni riguardo al possesso degli arnesi meccanici da lavoro, i due campani non hanno fornito alcuna spiegazione, tanto da indurre i militari a propendere per l’origine illecita, probabile provento di furti precedenti.

Da qui sono scattate due denunce in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Vicenza, con l’ipotesi di reato di ricettazione in concorso. I destinatari degli atti sono R.C. 51enne e M.B. 48enne, entrambi residenti a Napoli ma a quanto pare in “trasferta” in Veneto per affari non meglio precisati, almeno fino ad ora.

I due sono stati intercettati domenica mattina nel corso di un normale controllo di routine. Le tre motoseghe sono state asportate dall’auto e poste sotto sequestrato. Al vaglio le denunce di furto di utensili analoghi, presentate su scala nazionale, al fine di trovare eventuale conferma alla direzione presa delle indagini.