Giugliano, al via la maxi bonifica in zona Asi: intervento da 1,6 milioni di euro

È iniziato oggi, nell’area Asi di Giugliano in Campania, quello che viene definito il più grande intervento di bonifica mai realizzato dalla struttura commissariale per la Terra dei Fuochi sul territorio cittadino. Un’operazione dal valore complessivo di 1,6 milioni di euro, destinata a proseguire nei prossimi giorni e considerata un passaggio concreto nel percorso di risanamento ambientale.

A darne notizia è il sindaco Diego D’Alterio, che ha ringraziato il generale Giuseppe Vadalà, Commissario unico per le bonifiche, per l’attenzione riservata alla città. Giugliano, sottolinea il primo cittadino, è inserita tra le aree prioritarie del piano straordinario nazionale: finora sono circa 1.700 le tonnellate di rifiuti già rimosse.

L’amministrazione comunale assicura piena collaborazione alla struttura commissariale, ma guarda anche alla fase successiva agli interventi. Dopo le bonifiche, evidenzia D’Alterio, sarà necessario garantire un presidio stabile e controlli costanti per evitare il ritorno degli sversamenti illeciti, già verificatisi in passato anche nell’area interessata, nelle vicinanze del campo rom.

Da qui l’appello a un’azione congiunta di Regione, Governo e forze dell’ordine. «Bonificare è fondamentale, vigilare lo è altrettanto», ribadisce il sindaco, ricordando il prezzo ambientale e sanitario pagato negli anni dal territorio e la necessità di difendere i risultati ottenuti attraverso una tutela quotidiana e condivisa.

Il post integrale del sindaco di Giugliano Diego D’Alterio

“Oggi in zona ASI è iniziato il più grande intervento di bonifica mai realizzato dalla struttura commissariale per la Terra dei Fuochi sul nostro territorio. Un’operazione da 𝟭.𝟲𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 che proseguirà nei prossimi giorni e che segna un passaggio concreto nella battaglia per il 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 di Giugliano.

Ringrazio il Generale Giuseppe Vadalà, Commissario unico per le bonifiche, per l’attenzione costante che continua a riservare alla nostra città. Giugliano è 𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 nel suo piano straordinario sulla Terra dei Fuochi, sono già 𝟭.𝟳𝟬𝟬 le tonnellate di rifiuti rimosse sul territorio. Un dato che misura la portata del lavoro in corso.

Come amministrazione comunale stiamo garantendo 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 su ogni fronte ambientale. Lo abbiamo fatto in questi mesi e continueremo a farlo, affiancando e supportando la struttura commissariale in tutte le attività.

Dopo le bonifiche, però, serve un passo in più. Le aree che oggi risaniamo non possono tornare ad essere teatro di 𝘀𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗶, come purtroppo è accaduto in passato anche su quest’area nelle vicinanze del campo rom. Serve un 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗶𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 e 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲.

Su questo chiediamo un’azione congiunta di Regione, Governo e forze dell’ordine. Il Comune non può essere lasciato solo nella fase successiva al risanamento. 𝗕𝗼𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 è fondamentale. 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗿𝗲 lo è altrettanto.