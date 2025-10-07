PUBBLICITÀ
HomeCronacaGiugliano, conti svuotati con con la tecnica dello spoofing: undici arresti
CronacaCronaca localePrimo Piano

Giugliano, conti svuotati con con la tecnica dello spoofing: undici arresti

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Giugliano, conti svuotati con con la tecnica dello spoofing: undici arresti
Giugliano, conti svuotati con con la tecnica dello spoofing: undici arresti
PUBBLICITÀ

È accusata di avere sottratto migliaia di euro dai conti correnti usando la cosiddetta tecnica dello “spoofing”, la banda di truffatori scoperta e sgominata dai Carabinieri di Giugliano in Campania che, coordinati dalla Procura di Napoli Nord (sostituto procuratore Cesare Sirignano), hanno arrestato undici persone (dieci finite in carcere, una ai domiciliari).

Il truffatore chiamava al telefono la vittima e, fingendosi operatore bancario, ne carpiva i dati sensibili oppure la induceva a effettuare operazioni a beneficio dell’associazione a delinquere, che acquistava i dati delle proprie vittime dal dark web.

PUBBLICITÀ

I reati contestati, a vario titolo, sono: associazione per delinquere, truffa, ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’inchiesta – che ha visto la collaborazione di American Express, Leroy Merlin e di alcuni istituti bancari (Poste Italiane, PayPal, Intesa Sanpaolo, UniCredit e BNP) – ha consentito di ricostruire il modus operandi dei truffatori, attivi tra i Comuni di Giugliano in Campania e Napoli.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati