Giugliano. Corsa contro il tempo per il Puc, senza l’approvazione a rischio i fondi del Pnrr

Il Piano urbanistico comunale diventa cruciale per l’accesso ai fondi Pnrr. A Giugliano, così come negli altri Comuni, occorre tempestività in modo da non perdere questa grossa opportunità. Tutto nasce da una riflessione dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e Vincenzo Ciampi, rispettivamente presidente e membro della Commissione speciale Aree Interne. “In assenza di un Piano urbanistico, i Comuni non potranno accedere ai fondi del Pnrr. Ad oggi, sono almeno 400 i Comuni della Campania che rischiano di essere esclusi dai finanziamenti in arrivo dall’Europa in quanto, nonostante siano stati da tempo diffidati a provvedere, non hanno ancora un Puc o sono fermi alla fase preliminare di elaborazione dei piani. Una lacuna che dobbiamo colmare al più presto, per evitare di perdere l’opportunità di fondi che potrebbero letteralmente cambiare il volto dei nostri territori”.

Le riflessioni della minoranza

I consiglieri dell’opposizione a Giugliano hanno manifestato diverse perplessità in merito al Puc e ai fondi Pnrr. Giovanni Pirozzi ha commentato: “A Giugliano è stato approvato in via preliminare il Puc strutturale. Bisognerà capire se i fondi Pnrr sono vincolati al Puc strutturale o a quello programmatico ed operativo. Qualora si facesse riferimento a quest’ultimo, siamo ancora lontani in quanto i lavori sembra che siano fermi o che non ci sia condivisione di quelle che sono le idee dell’amministrazione. Bisognerà fare di tutto per non perdere questa opportunità”.

Paolo Conte ha aggiunto: “Condivido le perplessità manifestate dal presidente di ANCI Campania, Carlo Marino, sindaco di Caserta. Spero davvero in un’interpretazione diversa della normativa perché la nostra città anche su questo tema è in forte ritardo. A ciò si aggiunge un ulteriore grave problema, la capacità degli enti locali di spendere i fondi. Vista la carenza di personale, i tempi stretti per le rendicontazioni e le lungaggini burocratiche. Sarebbe utile prestare la stessa attenzione anche al problema di trovare personale specializzato. Creare una cabina di regia per la programmazione dei fondi ed una commissione consiliare speciale per il monitoraggio ed il controllo della spesa”.

I chiarimenti dell’assessore

L’assessore all’Urbanistica di Giugliano Giuliana Di Fiore ha chiarito la situazione in merito alle perplessità legate al Puc e ai fondi Pnrr: “Abbiamo già approvato il preliminare e stiamo per approvare in Giunta il Puc. Siamo praticamente quasi pronti, è questione di giorni. Ci stiamo candidando, infatti, ad una serie di progetti Pnrr. Le scelte sul territorio le abbiamo fatte. Siamo a metà del procedimento di approvazione. Per la settimana prossima, o al massimo quella successiva, inizieremo la fase di audizione pubblica. Consulteremo le categorie e i cittadini”.