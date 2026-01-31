Giugliano, insulti social contro la Polizia Municipale: denunciate tre persone

PUBBLICITÀ

Commenti ritenuti gravemente offensivi nei confronti della Polizia Municipale di Giugliano in Campania hanno portato alla denuncia di tre persone per diffamazione aggravata a mezzo stampa. L’episodio nasce a seguito della pubblicazione di un servizio giornalistico sulla sosta irregolare in Corso Campano, che ha generato numerose reazioni sui social network.

Nel corso del monitoraggio della chat collegata a un noto social, gli operatori del Comando hanno individuato alcuni commenti ritenuti lesivi e denigratori nei confronti del Corpo e dei suoi appartenenti. Le frasi, secondo quanto riferito, avrebbero superato i limiti del diritto di critica.

È quindi scattata un’attività investigativa immediata, condotta attraverso la comparazione di immagini e l’accesso alle banche dati, che ha consentito di risalire agli autori dei messaggi. I tre soggetti sono stati convocati presso il Comando, identificati ed hanno eletto domicilio.

Si tratta di una donna di 51 anni, residente a Giugliano, di un uomo giuglianese di 60 anni e di un uomo di 70 anni residente ad Acerra. Tutti e tre sono stati deferiti in concorso all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Il reato prevede una pena che va dalla reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a 516 euro, con la possibile applicazione di un’ulteriore aggravante per l’offesa rivolta a un Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall’articolo 595 del codice penale.