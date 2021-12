Giugliano. Bando loculi, mensa scolastica, buoni spesa e Mog: lunedì question time

Diventa nuovamente rovente l’atmosfera politica a Giugliano. Il prossimo lunedì ci sarà il question time del Consiglio Comunale. Saranno affrontate tantissimi temi caldi su cui è stata posta più volte l’attenzione. L’amministrazione del sindaco Nicola Pirozzi si troverà ad affrontare un’agguerrita opposizione.

“Bando loculi e colombari” e “Buoni spesa”

Luigi Sequino è promotore dell’interpellanza in merito al “Bando loculi e colombari”. Il consigliere è deciso ad ottenere risposte: “Da quando è stata pubblicata la graduatoria non si è mosso più nulla. Diversi cittadini stanno chiedendo la restituzione dei soldi. Tenuto conto che il prossimo step dovrebbe essere sottoscrizione del contratto e il versamento della seconda rata. Rispetto alla realizzazione siamo praticamente ancora alla fase di progettazione. Se sono questi i tempi difficilmente chi risulta assegnatario ne verrà in possesso a breve”. Sequino ha proposto un’interpellanza anche riguardo i “Buoni spesa”: “Il Comune riceve una somma di 2.400.000 euro ad agosto, al momento è stato utilizzato solo una parte di questa somma. Ma rispetto alla parte residua non è stato ancora stabilito come verrà utilizzato. Non c’è un bando, non ci sono i criteri, non si conosce il sistema attraverso il quale i cittadini ne verranno in possesso”.

“Mensa scolastica” e “Chiesa delle Purità”

Sollecitata da Francesco Iovinella l’interpellanza sulla mensa scolastica. Il consigliere sono settimane che chiede risposte: “Invece di approfondirne i reclami, di intervenire tempestivamente, nulla accade. L’amministrazione non prende nessun tipo di provvedimento e nel frattempo la situazione invece di migliorare, peggiora. Da parte nostra continuiamo a fare da tramite tra le famiglie e l’Amministrazione”. Altra questione calda riguarda la chiesa Santa Maria delle Purità. La struttura risulta chiusa perché presenterebbe delle criticità “a causa del pericolo di caduta dall’alto di calcinacci, pezzi di stucco ed intonaco”. Un primo segno è arrivato questa mattina con degli interventi. Iovinella ha ribadito: “Ho fatto la segnalazione dell’incuria davanti la chiesa. E’ vero che bisogna attendere la questione dei lavori”.

“Mog” e “Decoro urbano”

Nel corso del question time di lunedì saranno affrontati anche altri argomenti. L’interpellanza di Paolo Conte su “Mercato Ortofrutticolo di Giugliano (MOG)”. Paolo Conte chiederà spiegazione anche riguardo i “Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.)”. Si discuterà dell’nterpellanza presentata dal Consigliere Paolo Liccardo ad oggetto: “Acquisizione al Patrimonio Comunale della Via A. DE CURTIS”. Liccardo chiederà risposte anche in merito al “Decoro urbano attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche”. Chiesta attenzione che riguardo “Decoro urbano e parcheggio selvaggio”.