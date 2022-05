Giugliano, Madonna della Pace: sorteggiate le bimbe del Volo dell’Angelo

Sono state sorteggiate le bambine che voleranno con Aurora Abbate sono: Sophia Abbate, Asia Guarino, Mayra Pia Vassallo. Riserva: Antonia Granata.

La festa quest’anno inizia il 4 giugno con il momento dell’intronizzazione. La prima processione con i primi due voli ci saranno invece il 6 giugno.

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia Covid e relative restrizioni, ritorna la festa della Madonna della Pace a Giugliano con tutte le sue tradizioni. Ci saranno sia le processioni ma anche il volo dell’angelo in onore della compatrona della terza città della Campania. La ripresa della festa era ormai certa ma c’era un punto interrogativo proprio sul tradizionale volo dell’angelo che si tiene in piazza Annunziata il lunedì dell’inizio dei festeggiamenti e il sabato dell’ottava. La pagina Fb “Per tutte le bambine del volo dell’angelo” ha dato le comunicazioni ufficiali: “Ringraziamo in primis Don Vincenzo per l’impegno e il cuore che ha messo pur di riuscire ad ottenere di nuovo la gioia di vivere l’emozione del nostro volo dell’angelo… Quattro angioletti e una riserva, saranno grazie all’intercessione della nostra amata Maria della pace, di nuovo li a farci sentire il loro canto e la loro preghiera alla Madonnina per i festeggiamenti 2022”. Giovedì 2 giugno le prove Iscrizioni aperte fino al 12 maggio.