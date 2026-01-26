PUBBLICITÀ
Girava con la mazza da baseball, beccato 40enne di Giugliano

Redazione Internapoli
Carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, Licola e a Monteruscello. Un’operazione che si è conclusa con 12 persone denunciate tra cui anche due 16enni. Sono 84 le persone identificate e 36 i veicoli controllati per un totale di 13 violazioni al codice della strada e 4 mezzi sequestrati.

Durante i controlli al codice della strada i carabinieri hanno denunciato un 18enne. Il ragazzo – fermato in zona Arco Felice – deve rispondere di minaccia e oltraggio.
Un 40enne di Giugliano, invece, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in alluminio lunga 50 centimetri. L’arma è stata sequestrata.

Tutti alla guida senza patente: due ragazzi di 16 anni sono stati sorpresi alla guida dei loro scooter senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio, stessa sorte per un 18enne e due uomini di 33 anni. Un 35enne, un 18enne e un 46enne si sono rifiutati di effettuare l’alcol test. Tra i denunciati ci sono anche un parcheggiatore abusivo di 54 anni e un 36enne georgiano irregolare sul territorio nazionale. Sette ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di droga tra cocaina, hashish e marijuana.

