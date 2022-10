Giugliano. Una lettera ai propri cari prima della scomparsa, le ultime ore di vita di Domenico

Avrebbe lasciato una lettera prima di scomparire, poi l’estremo gesto. Sembrano non esserci dubbi sul suicidio di Domenico D.M., noto commerciante di Giugliano, trovato senza vita ieri in via Galiero a Calvizzano. Domenico, titolare nel corso degli anni di diversi supermercati, dal Conad al Decò, si sarebbe tolto la vita. Ignoti i motivi. Il 36enne era scomparso da alcune ore, probabilmente aveva premeditato il suo gesto. Infatti prima di scomparire ha lasciato una lettera destinata ai propri cari, poi si sarebbe tolto la vita. Il suo corpo è stato ritrovato ieri all’interno di una Renault Captur grigia. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Calvizzano. Disposta l’autopsia. Lascia un figlio e una compagna.