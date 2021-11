Tragedia in Costiera, Giuseppe muore dopo lo schianto in moto

E’ una giornata di lutto in Campania per la tragica morte di Giuseppe Noschese. Il giovane di Battipaglia ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in Costiera Amalfitana, precisamente a Maiori. Era in sella alla sua Kawasaki z1000, quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un autobus che sopraggiungeva dall’opposta direzione di marcia. Talmente che l’impatto è stato violento, c’è voluta quasi un’ora per liberare il corpo di Peppe. Sul posto anche i sanitari del 118, giunti in elicottero, che hanno potuto solamente constatare il decesso. Giuseppe amava la moto, una passione che aveva fin da ragazzino. Spesso percorreva quel tratto di strada per fare ritorno a casa, ma qualcosa questa volta è andato storto, spezzando la sua vita e gettando nello sconforto amici e parenti.

I messaggi di cordoglio sui social: “Ma cosa mi combini Giuseppe Noschese? Questa sera che avevamo da fare la lezione di salsa e bachata ,con i tuoi amici di corso diventati oramai una famiglia! Io ed i tuoi amici del corso di ballo siamo riuniti e .. increduli…preghiamo per la tua nobile anima! Il paradiso avrà l’ angelo più bello e muscoloso. La scuola SchoolDancing Baila Conmigo si unisce al dolore della tua famiglia”