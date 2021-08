Sono passati 4 giorni dalla scomparsa di Giuseppina Fusco. Ancora nessuna notizia è arrivata dalla mamma di Boscoreale che, in seguito al suo gesto, ha gettato la famiglia in una terribile preoccupazione, soprattutto i suoi 4 figli. Il caso è stato denunciato ai carabinieri che ritengono si tratti di un allontanamento volontario ma al momento non si escludono altre ipotesi.

“Se non vuoi farti rintracciare da noi torna da tuo figlio Dylan, che piange e non vuole mangiare da due giorni e non dorme. O fatti sentire con una chiamata sul telefono e fai sentire la tua voce almeno per il piccolo” chiede la sorella che ogni giorno lancia un appello. Giuseppina Fusco ha i capelli neri, corporatura esile. La donna è sposata ed ha 4 figli, di 7, 13, 18 e 20 anni. Quando è uscita di casa indossava un paio di pantaloni di colore nero e una maglia scura.