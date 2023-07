Giusy Attanasio sta meglio dopo l’operazione: “Finalmente a casa”

PUBBLICITÀ

“Ops tra le tante cose mi sono ricordata che oggi è il mio compleanno happy birthday to me.+ 35″. Buon compleanno a Giusy Attanasio, una delle cantanti neomelodiche più amate dai fans. Giusy non sta vivendo un ottimo momento, nei giorni scorsi si è sottoposta ad un intervento allo stomaco ed ha tenuto in apprensione i fans. Per fortuna è andato tutto bene e ora si sta riprendendo. Nei giorni scorsi ha festeggiato il compleanno.

“Ho dovuto essere forte quando non ne potevo più. Dopo alcuni giorni in ospedale è tornata a casa dove sta continuando la degenza. https://internapoli.it/giusy-attanasio-racconta-la-sua-depressione-ingrassata-20-chili-in-2-mesi-ma-sono-una-donna-forte-e-superero-tutto/