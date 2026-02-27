Gommista “fuorilegge” a Giugliano, scoperti abusi edilizi e scarichi illeciti

PUBBLICITÀ

Nell’ambito della prevenzione e contrasto al terribile fenomeno dell’inquinamento ambientale in questa martoriata terra, non a caso denominata “Terra dei Fuochi”, sotto l’egida della Prefettura di Napoli e dell’Incaricato Terra dei Fuochi, continuano senza soluzione di continuità le attività della Polizia Municipale di Giugliano in Campania.

In particolare in un’attività di II livello, congiuntamente ai militari dell’Esercito Italiano, due

equipaggi hanno controllato un’attività di gommista in Corso Campano. Dal controllo documentale e ispezione dei luoghi sono emersi abusi edilizi consistenti nella

realizzazione di un deposito e un bagno di circa 130 mq senza alcun titolo edilizio. Inoltre è stato accertato che l’attività era priva di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali.

Il capannone, la merce e le attrezzature venivano sottoposte a sequestro preventivo e il titolare, di 45 anni residente in un comune limitrofo, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per abusi edilizi e per l’inquinamento ambientale derivante dallo scarico delle acque reflue industriali privo di autorizzazioni.